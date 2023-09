Buba Jammeh assina pelo E. Amadora

Buba Jammeh é mesmo reforço do Estrela da Amadora. O extremo gambiano de 27 anos, contratado aos angolanos do Interclube, foi esta noite inscrito na Liga pelos tricolores e já assinou um contrato válido até junho de 2025, assim como Recordna sua edição online a 20 de julho.Recorde-se que o acordo entre todas as partes já estava consumado há várias semanas, mas o jogador ainda se encontrava à espera da concessão do visto para poder entrar em Portugal, situação que foi resolvida nos últimos dias e viabilizou a conclusão do negócio.