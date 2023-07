Buba Jammeh vai reforçar o E. Amadora

Buba Jammeh, extremo gambiano do Interclube, de Angola, é o próximo reforço do Estrela da Amadora. O jogador de 27 anos, que pode atuar em ambas as faixas do ataque, vai assinar um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2025. De modo a garantir a contratação, os tricolores pagarão uma quantia inferior a 50 mil euros pelo seu passe, apurouInternacional sub-20 pela Gâmbia, Jammeh somou 6 golos e 3 assistências em 21 jogos na última temporada, sendo um dos destaques do emblema de Luanda, 5º classificado do Girabola. Já em 2021/22, época de estreia no futebol angolano, marcou 3 vezes e deu ainda 3 passes para golo em 19 partidas disputadas. No seu país natal, defendeu o Brikama United, clube onde foi formado.