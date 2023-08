Estrela da Amadora oficializa Ndour para o ataque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora oficializou, este sábado, a contratação de Alioune Ndour, confirmando a notícia avançada por Record.

O avançado senegalês, de 22 anos, estave desde 2020 ligado ao B SAD - entretanto Cova da Piedade. Na 2.ª metade da época passada, jogou por empréstimo nos franceses do Châteauroux, da National 1, terceiro escalão gaulês, tendo feito e golos em 25 jogos.

Ndour reforça as opções do técnico Sérgio Vieira e vai jogar com o número 61 na camisola.