Ndour assina por quatro épocas pelo Estrela

O Estrela da Amadora está prestes a oficializar a contratação de Alioune Ndour. O avançado senegalês, nascido há 22 anos em Dakar, terá um vínculo válido até 2027 com o emblema tricolor e é reforço imediato para o plantel comandado por Sérgio Vieira, que regressa esta época ao principal patamar do futebol nacional.Ndour, que atuou por duas épocas no B SAD, esteve cedido por empréstimo em 2022/23 aos franceses do Châteauroux, da National 1, o equivalente à Liga 3 portuguesa. Marcou três golos nos 25 jogos disputados. O avançado deixa o Cova da Piedade para se juntar ao clube da Reboleira, com um contrato de quatro temporadas.