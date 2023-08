Estrela da Amadora tem Novillo em agenda

O técnico Sérgio Vieira prossegue a preparação do arranque da época que marca o regresso do Estrela da Amadora à 1.ª Liga, ao fim de 14 anos, no jogo de receção ao V. Guimarães, domingo, com consciência que o plantel que comanda ainda não está 'fechado'. Aliás, ao que foi possível apurar, ainda se vão verificar algumas entradas e saídas no conjunto tricolor, sendo uma das prioridades o reforço do eixo defensivo.Nesse sentido, surge o interesse de Joaquín Novillo, central argentino de 25 anos que fez 21 jogos e marcou um golo pelo Huracán, cedido por empréstimo do Colón. Na Argentina, dão conta que o Estrela já terá mesmo avançado com uma proposta concreta pelo defesa esquerdino de 1,90m que, sabe, está na agenda tricolor.