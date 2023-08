Estrela da Amadora vai processar Marítimo

A administração da SAD do EDstrela da Amadora reagiu em comunicado à decisão do TAD indeferir por unanimidade a providência cautelar apresentada pelo Marítimo e assumiu a intenção de processar os insulares."Comunicado aos sócios, adeptos e Simpatizantes.A direção do Estrela da Amadora, SAD e Clube foram hoje notificadas, da decisão do TAD, que por unanimidade, indeferiu a providência cautelar e por consequência também absolveu a Liga Portugal da ação principal.Processos esses intentados pelo Marítimo que visavam o Estrela da Amadora SAD, e no qual colocaram em causa o nosso licenciamento e subida à Liga Betclic, primeiro escalão do futebol Português.Na sequência da decisão judicial, que serenamente aguardávamos sempre com fé na justiça e por isso sem surpresa, a Administração da SAD irá acionar os mecanismos legais necessários, para ser ressarcida dos prejuízos financeiros e reputacionais que resultaram da suspeição levantada e tornada pública pelo Marítimo.Que colocaram em causa o nosso bom nome, esforço, seriedade e empenho no cumprimento dos exigentes pressupostos da Liga, os mesmos que nos últimos anos licenciaram e bem o Clube insular, sem que o mesmo visse neles nenhum tipo de suspeição! Suspeição essa que muito estranhamente só se revelou, quando o Marítimo não conseguiu vencer com honra e mérito em campo, o que de forma leviana tentou ganhar na secretaria, tentando diminuir o nosso clube que ganhou legitimamente no campo com todo o mérito desportivo e agora também na secretaria.O Estrela da Amadora, condena veemente este tipo de comportamento que infelizmente, tem vindo a ser cada vez mais recorrente e reitera a total confiança na Direção da Liga Portugal, na Comissão de Licenciamentos e no futebol português e não confunde os dirigentes do Clube Madeirense com a História Grandiosa do Club Sport Marítimo desejando-lhe os melhores sucessos desportivos para a próxima época."