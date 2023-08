João Reis e o duelo com Di María: «Que esteja num dia mau e que ganhe eu!»

João Reis, capitão e lateral-esquerdo do E. Amadora perspetivou o embate de sábado com o Benfica, antecipando uma 'luta' que se pode perspetivar algo desigual. "Duelo com Di María? Que esteja num dia mau e que ganhe eu!", atirou, bem-dispoto, o ala de 31 anos.Um pouco mais a sério, o dono da camisola 17 tricolor observou: "O Benfica está de orgulho ferido [após derrota com Boavista]? Nós também. É importante agarrarmos o que foi a nossa segunda parte no jogo com o V. Guimarães e transportá-la para o jogo com o Benfica, se possível o jogo inteiro. Entrámos pressionantes, com muito caráter, fomos arrogantes no bom sentido, como o míster disse, tínhamos que ir para cima, fomos."A possibilidade de conseguir apoiar o ataque, como é seu timbre, não é enjeitada por João Reis. "Vamos ver o que jogo nos dá, mas sempre que for possível chegar à frente, à área e criar perigo. O Benfica tem muita qualidade, mas nós também temos a nossa", rematou.