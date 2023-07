Paulo Lopo responde ao Marítimo: «Querem ganhar fora de campo o que perderam dentro dele»

O Marítimo avançou com uma providência cautelar contra a Liga colocando em causa o licenciamento do Estrela da Amadora, que subiu à 1.ª Liga. Porém, em declarações a, Paulo Lopo, presidente da SAD do emblema tricolor, garante estar de "consciência tranquila"."Fomos licenciados pela Liga e aprovados por uma comissão de auditoria externa, estamos tranquilos! Querem ganhar fora de campo o que perderam dentro dele, mas nós confiamos sempre nas instituições, ao contrário de outros, que só as respeitam quando lhes interessa. Estamos a preparar-nos para a nova temporada da 1.ª Liga e o Marítimo também devia preparar-se bem para a 2.ª Liga", atirou.Importa frisar que se a providência cautelar foi aceite pelo TAD, a inscrição do E. Amadora fica suspensa, o que poderá trazer consequências ao normal desenrolar das competições profissionais. Recorde-se que a 1.ª Liga arranca no dia 13 de agosto.