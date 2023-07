Sérgio Vieira atira: «Deve haver uma lógica, mas só temos duas semanas de preparação»

Um jogo de pré-época que já é oficial. É desta forma que o Estrela da Aamadora encara o encontro deste domingo (20h30) com o Portimonense, no Algarve, para a Allianz Cup.Numa conferência de imprensa conjunta, com os ‘capitães’ João Reis, António Filipe, Bruno Brígido e Miguel Lopes, o técnico Sérgio Vieira antecipou o embate em Portimão, reconhecendo dificuldades, a começar pela fase precoce da época, mas manifestando ambição."No nosso caso, acontece no fim da segunda semana de trabalho, apesar de atualmente os jogadores já manterem a forma durante as férias. Já se preparam na sua própria casa e têm cuidados com a alimentação. As equipas têm muito pouco tempo de preparação, não estão na sua plenitude, não têm os requisitos mínimos para iniciar a competição oficial e fazer um bom jogo. Mas é como tem de ser, a Liga deve entender que tem de ser assim, tem de ser aplicado desta forma o calendário anual. A gente respeita, deve ter uma lógica forte por trás, só temos de fazer a nossa parte e sermos competitivos", sustentou o treinador de 40 anos.Sérgio Vieira manifestou ambição e compromisso no regresso do Estrela ao principal patamar do futebol português. "Não há tanta margem para errar como na 2ª Liga, temos de elevar o nível. Comprometemo-nos a a ser ambiciosos, tentar ganhar a qualquer adversário, seja ele qual for, onde for. É dessa forma exigente que estamos no dia a dia. Estes quatro jogadores que aqui estão já foram de 1ª Liga, voltam a sê-lo agora mais uma vez", constatou, antes de observar: "Prolongámos em três semanas a época passada – duas de competição, uma de festejos e algumas reuniões. Atrasámos a preparação da equipa, há coisas a melhorar. O nível vai ser diferente. O nosso presidente tem noção disso, está a trabalhar profundamente nesse sentido, em conjunto com o nosso diretor desportivo, José Faria, e toda a administração, para que tenhamos um nível altíssimo, com regularidade."O balanço da preparação da nova época tem um saldo favorável. "A pré-época tem sido positiva, com jogos com Sporting, Casa Pia… Há grupos em que, se calhar, é preciso jogar com a seleção distrital, um grupo de amigos que se junta de vez em quando para treinar. Às vezes, é preciso perder, é importante passar por momentos difíceis, para a gente se reerguer e voltar de forma mais determinada", sustentou Sérgio Vieira."O Portimonense é um adversário difícil, que se estabilizou na 1ª Liga, tem estabilidade financeira, uma grande estrutura, um grande treinador, com muita história no futebol português, bons jogadores, recruta bem e uma localização geográfica… fantástica (risos). Sabemos das dificuldades, mas vamos com toda a ambição. Vamos respeitar muito, mas tentar passar a eliminatória", assegurou.João Reis, ala de 31 anos, considerou que a adaptação dos novos elementos "está a ser positiva, com toda a gente a trabalhar bem, no limite, a querer mostrar que pode merecer a confiança do míster".O guarda-redes de 38 anos António Filipe defendeu que "é importante, manter a experiência, sobretudo numa posição tão específica como na baliza, continuar o bom trabalho que tem sido feito".Miguel Lopes, defesa de 36 anos, afiançou que a equipa conhece o Portimonense: "Saíram muito poucos jogadores, temos a nossa equipa de observação, sabemos o que vamos encontrar amanhã e as tarefas que temos de cumprir. A nossa mentalidade é entrar em qualquer jogo para ganhar."Já Bruno Brígido, guardião brasileiro de 32 anos, recordou o já referido pelo técnico Sérgio Vieira. "Temos duas semanas de trabalho, estamos em preparação, este acaba por ser mais um jogo preparatório, com um caráter especial, é oficial", observou, antes de se pronunciar sobre a importância que o desempate por penáltis pode ter, num momento em que foi decisivo no playoff frente ao Marítimo: "Temos de estar preparados, o histórico recente dá-nos alento, mas esta época é tudo diferente, até a própria competição." Relativamente à melhoria do plantel para uma nova época, mais exigente, Brígido observou: "Ainda é cedo, mas a continuidade de grande parte dos jogadores é positiva. Já tínhamos um grupo muito forte, temos de melhorar, quem chegou, veio para somar".