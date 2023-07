Sérgio Vieira está satisfeito com o plantel... mas assume necessidade de "retoques"

Depois de concluídas as avaliações físicas e os exames médicos de grande parte dos jogadores nos dois primeiros dias da pré-época, o Estrela da Amadora voltou este sábado de manhã aos treinos e abriu as portas ao público, que pôde ver, quase um mês depois, os heróis da dramática e histórica subida à 1ª Liga. Cerca de três centenas de adeptos marcaram presença no estádio José Gomes. Entre os 24 jogadores presentes, destaque para o trio de reforços Léo Jabá, Léo Cordeiro e Pedro Sá. Já Régis, que não se apresentou no dia 1 por motivos pessoais, chegou hoje e realizou apenas testes médicos.Ao final da sessão, que durou cerca de uma hora e 15 minutos, o treinador Sérgio Vieira começou por garantir que a equipa está "extremamente motivada" não apenas pela subida à 1ª Liga, alcançada a 11 de junho, bem como pelo que aí vem nas próximas semanas e meses. "As sensações são boas. Sinto a equipa extremamente motivada por aquilo que vivemos, pelo que foi o culminar dos nossos processos de trabalho ao longo de um ano inteiro. A motivação que eles carregam hoje tem a ver com a nova temporada, mas também com aquilo que trazemos da última. É algo que não podemos de forma alguma deixar para trás. O futuro faz-se no presente, mas com reflexões vindas do passado", frisou.Agora, o objetivo passa por tornar o Estrela um clube 'residente' da 1ª Liga, para consolidar ainda mais o projeto. "Uma boa época para nós será cumprirmos o objetivo mínimo, que é a permanência, de modo a termos sequência na elite do futebol português, porque isso permite reforçar os alicerces da sustentabilidade e dar continuidade ao projeto de fortalecer a grandeza deste clube. Isso só é possível permanecendo na elite. Queremos permanecer durante muitos anos na 1ª Liga e ter uma sequência grande, porque isso permitirá acelerar a busca dessa grandeza", reforçou o técnico, assumindo que a equipa ainda necessita de alguns 'retoques', apesar de estar "muito satisfeito" com o plantel."Não estou satisfeito, estou muito satisfeito com o que temos feito até ao momento. Existe ainda o extremamente satisfeito e o estar perfeito, mas estou muito satisfeito com as decisões que temos vindo a tomar. Estou muito feliz pelo que é a capacidade e o potencial deste grupo. Claro que há alguns ou muitos retoques a fazer. Alguns serão radicais – entradas e saídas –, outros serão simplesmente elevar a performance inicial, mas sim, [o plantel] irá precisar [de retoques], naturalmente. Faz parte, é algo normal de qualquer plantel. A saída de alguns que ainda estejam cá e a entrada de outros", considerou.De resto, Sérgio Vieira não confirmou a chegada de Manuel Keliano, jovem médio angolano de 20 anos que terminou contrato com o 1º de Agosto, um cenário adiantado por Record , mas admitiu que se trata de "uma possibilidade". "A acontecer, é um jovem que está a vir pela primeira vez para Portugal. Se se concretizar, como aconteceu com o [Kialonda] Gaspar e o Balbúrdia, de Angola, o Johnstone do Quénia ou o Ronald, do Brasil. É um jogador que tem de crescer, de amadurecer, é a primeira experiência que vai ter cá e dependerá muito dele", finalizou.