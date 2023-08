Sérgio Vieira lança jogo com o Benfica: «Vamos com muita coragem e arrogância à Luz»

Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, antecipou o encontro da 2.ª jornada, frente ao Benfica, às 20h30, no Estádio da Luz e garante que vai procurar "uma boa resposta", depois da derrota (0-1) com o V. Guimarães, na ronda inaugural, em que jogou em inferioridade numérica a partir dos 21'."Entrámos com algum respeito a mais [frente ao V. Guimarães]. A forma como nos soltámos na segunda parte deixou bons indícios e queremos continuar a dar essa boa resposta", reconheceu o técnico de 40 anos, assegurando: "O que importa é a atitude com que partimos para este jogo. Temos de ter coragem, arrogância competitiva e competência individual e coletiva para jogar num Estádio da Luz que dá sempre muita energia ao nosso adversário.""O ano passado [no jogo da Taça da Liga que o E. Amadora perdeu por 3-2, em Leiria], jogámos com confiança, olhos nos olhos com o Benfica, foi uma aprendizagem. Neste jogo, queremos que seja o mais completo possível e que conquistemos os três pontos", afiançou Sérgio Vieira, antes de avaliar se este será o melhor momento para defrontar o Benfica, depois da derrota [por 3-2 com o Boavista, no Bessa] dos encarnados na ronda inaugural: "As dificuldades vão ser de ambos os lados. Também queremos dar uma resposta forte, como demos na segunda parte frente ao V. Guimarães, com menos um. Não interessa se é casa, fora, nem contra quem é. Temos muito respeito pela dimensão do Benfica, a todos os níveis, mas vamos muito confiantes, determinados em conseguir um bom resultado."