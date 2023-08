Estoril despede-se do capitão Joãozinho

Chegou ao fim. A ligação de Joãozinho ao Estoril, equipa que representou ao longo das últimas quatro épocas, realizando 115 jogos pelos canarinhos, 111 dos quais como titular, terminou.Disso mesmo deu conta o clube em comunicado publicado no portal oficial, com repercussão nas redes sociais, intitulado "Obrigado Joãozinho"."A Estoril Praia – Futebol, SAD, comunica oficialmente a saída do nosso capitão Joãozinho.Após 4 anos de dedicação pelas nossas cores, chegámos a acordo para seguirmos caminhos diferentes.Ao longo da sua história connosco, Joãozinho, foi um líder dentro de campo, um exemplo de profissionalismo e determinação, que inspirou os mais novos a comprometerem-se com os valores do clube.Gostaríamos de expressar a nossa gratidão pela forma dedicada com que sempre defendeu o símbolo que envergou.Desejamos ao Joãozinho o maior sucesso na sua trajetória profissional e pessoal. Fará sempre parte desta família."Joãozinho, que tinha contrato com o Estoril até final da época, também reagiu nas redes sociais: "Hoje é um dia triste e muito emotivo para mim,nunca pensei que tão cedo fosse sair daquele que eu considero o clube da minha VIDA...Escrevo com as lágrimas nos olhos e um aperto enorme no peito mas ao mesmo tempo de consciência tranquila,pois dei a minha vida pelo simbolo que carreguei ao peito."