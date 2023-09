João Assunção ruma ao Sporting e despede-se do Famalicão: «Vão ter um adepto para sempre»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Assunc¸ão (@joaoassuncao77)

João Assunção, médio de 19 anos que terminou contrato com o Famalicão e rumou aos sub-23 do Sporting , recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se despedir da equipa famalicense, garantindo que sai "com o sentimento de dever cumprido".Refira-se que o jogador, que nos últimos dias já treinou na Academia dos leões, tal comoadiantou em tempo oportuno, era um jogador livre após ter estado no Famalicão desde a época 2019/20 (sub-17, sub-19 e sub-23). Antes defendeu o Atlético Madrid, emblema que o pai, Paulo Assunção, também representou."Queridos famalicenses,Depois de 4 épocas no clube, chegou a hora de me despedir. Foram 4 épocas em que honrei, suei e representei o clube, deixando o meu máximo em campo.Levo comigo todos os que fizeram parte do meu crescimento e que me apoiaram sempre, que me ajudaram a crescer a nível pessoal e profissional.Vou com o sentimento de dever cumprido e com a lembrança do carinho dos adeptos, que sempre me apoiaram e encheram a academia para nos apoiarem no jogo do título.Desejo tudo de bom para o clube e aqui vão ter um adepto para sempre. Uma vez Vila Nova, sempre Vila Nova. Obrigado".