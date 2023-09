João Assunção reforça sub-23 do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Assunção, filho de Paulo Assunção, é reforço do Sporting e vai integrar a equipa sub-23 do Sporting, apurou. O médio, de 19 anos, era um jogador livre após ter representado o Famalicão desde a época 2019/20 (sub-17, sub-19 e sub-23). Antes representou o Atlético Madrid, emblema que o pai também defendeu.Segundo as informações recolhidas por, João Assunção já está a treinar na academia dos leões.