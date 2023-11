Luiz Júnior e o prémio de melhor guarda-redes: «É resultado do trabalho de toda a equipa»

Eleito o melhor guarda-redes da Liga Betclic durante o mês de setembro , Luiz Júnior, guardião do Famalicão, recebeu entretanto o respetivo galardão das mãos da Liga Portugal. No momento da entrega, o brasileiro, de 22 anos, não perdeu a oportunidade de partilhar o mérito com os colegas."Fico muito feliz pelo prémio. É um prémio individual, mas é resultado do trabalho de toda a equipa. Agradeço aos meus companheiros e aos outros guarda-redes que estão sempre comigo. Espero continuar a fazer bons jogos e que o resultado seja sempre positivo", referiu o guarda-redes.Durante o mês de setembro, Luiz Júnior conseguiu manter a baliza a zeros em duas das quatro partidas disputadas nesse período, ajudando o Famalicão a conquistar oito pontos em 12 possíveis.