Diogo Costa ainda condicionado a dois dias da Supertaça com o Benfica

O FC Porto treinou esta segunda-feira no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, de forma a preparar o encontro diante do Benfica para a Supertaça Cândido de Oliveira, na quarta-feira às 20H45.No boletim clínico figuram os nomes de Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento).Os azuis e brancos realizam amanhã às 10H30 o último treino antes do clássico, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Às 12H, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão em conferência de imprensa