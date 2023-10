Eustáquio antevê jogo com Barcelona: «Temos de respeitar o adversário mas nunca mostrar medo»

Ao lado de Sérgio Conceição , Eustáquio fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Barcelona, partida da 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões."Claro, entramos assim em todos os jogos. Gostamos sempre de jogar Champions, mas a ambição cá dentro é ganhar todos os jogos. Temos de respeitar o adversário mas nunca mostrar medo. Se ganharmos o jogo de amanhã ficamos bem encaminhados, mas não podemos esquecer o que aconteceu o ano passado, em que perdemos os primeiros dois jogos. Ainda bem que o estádio vai estar cheio, será uma excelente ajuda"."Penso que não. Todos os jogos são difíceis. Tenho a certeza que o Shakhtar e o Antuérpia ainda têm algo a dizer. Facilitámos o nosso jogo pelo que trabalhámos e pelo que fizemos, mas cada jogo tem a sua história e amanhã será um novo. Vamos trabalhar para levar as coisas pelo nosso caminho, mas não se deve dizer isso por enquanto"."Todos os jogos são para ganhar, nada muda. Queríamos ganhar o jogo com o Benfica, este também, e o próximo também. É essa a nossa ambição. O Barcelona dispensa apresentações, têm muita qualidade, muito fortes individualmente, laterais invertidos, exploram a largura. Mas também temos as nossas armas, jogamos em casa e vamos fazer tudo para ganhar"."É uma pergunta difícil. Claro que todos os jogadores fazem falta, especialmente com eles, que são dois jogadores com grande experiência, até pela qualidade e pelos homens que são. Não devemos esconder-nos, temos de assumir as coisas. Temos de estar unidos enquanto equipa e superar as adversidade. Tendo mais jogos grandes há essa facilidade de encontrar soluções mais facilmente, mas mesmo o pessoal que chegou agora tem de se chegar à frente e assumir, porque queremos ganhar"."Sim. Todas as posições são importantes porque, na nossa equipa, o avançado é o primeiro a defender e o guarda-redes a atacar. Amanhã será um jogo grande e acredito que muita gente o veja, mas não é isso que nos vai colocar o travão de mão. Vai ser um bom espetáculo, com estádio cheio, e isso será muito importante. Sabemos que vai ser preciso mais do que 11 jogadores para ganharmos o jogo, serão precisos os do banco e até a bancada"."O objetivo é sempre evoluir. Acredito que o ano passado tenha feito uma boa época, e o objetivo este ano é tentar alcançar esses números e, quem sabe, fazer mais. O objetivo antes de olhar para o individual é trabalhar para o coletivo, crescer nessa área da liderança. Como não temos alguns dos nossos jogadores disponíveis, acredito que isso vá depender dos outros e quero dar um passo em frente nesse papel também".