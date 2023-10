FC Porto: multa no jogo com o Rio Ave por agressões a agentes da PSP com bandeiras

Foram esta terça-feira conhecidas as razões da aplicação de multas no valor de 7.650 euros ao FC Porto , pelo Conselho de Disciplina, no seguimento de factos ocorridos no jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic.Segundo o acórdão agora divulgado, adeptos dos dragões, "aquando da detenção de um deles e com o objetivo de lograr a fuga do detido, bateram com as hastes das bandeiras que usavam na coreografia, nos agentes da PSP, sem que aquelas agressões tenham causado lesão de especial gravidade", comportamento enquadrado no artigo 182.º, n.º 2, do Regulamento Disciplinar, que versa sobre "Agressões graves a espectadores e outros intervenientes".Da mesma forma, o FC Porto foi sancionado ao abrigo do artigo 187.º, n.º 1, alínea b do mesmo regulamentos, pois "aquando do festejo de um golo da sua equipa", o adepto portista "salta da bancada para o terreno de jogo, invadindo-o (embora não tendo entrado no rectângulo de jogo), seguido de vários outros adeptos do mesmo clube", sendo que aquele foi "imobilizado e detido pelas forças de segurança, embora tenham regressado de imediato à bancada".Este foi um processo, recorde-se, no qual o Rio Ave, clube visitado, acabou por ser ilibado pelo Conselho de Disciplina.