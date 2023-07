FC Porto-Rayo Vallecano, em direto

há 5 horas 11:53

Sem distrações e com o foco na Supertaça



FC Porto

O jogo desta tarde não contemplará qualquer tipo de festa de apresentação do plantel aos sócios. Sérgio Conceição quer foco total no clássico da Supertaça que terá lugar em Aveiro no dia 9 de agosto, diante do Benfica, pelo que hoje não há espaço para distrações.