Gabriel Veron com regresso à vista pela porta do FC Porto B: «Vamos com Deus»

O FC Porto B defronta o Torreense na manhã deste domingo, no Estádio Luís Filipe Menezes, em partida da 7ª jornada da 2.ª Liga. E esse jogo pode marcar o regresso de Gabriel Veron à competição oficial.O avançado ainda figura no boletim clínico do FC Porto e, este sábado, o clube informou que fez tratamento à sua lesão. Ainda assim, o jogador partilhou uma história no Instagram a promover o tal FC Porto B-Torreense e, segundo confirmou Record junto de fonte próxima a Veron, ele foi mesmo convocado por António Folha para a referida partida. "Vamos com Deus", escreveu na respetiva publicação.Depois viajará para o Brasil, por forma a integrar a seleção sub-23 dos canarinhos que vai disputar os Jogos Pan-Americanos. Ao fim da manhã deste sábado, de resto, Sérgio Conceição referiu-se a Gabriel Veron. Além de ter sublinhado a indisponibilidade do brasileiro para defrontar o Portimonense, o treinador da equipa principal ainda acrescentou: "Vamos enviar os dados dele [para a seleção sub-23 do Brasil]. Pediram-nos para enviar os dados do Veron e é o que vamos fazer."Recorde-se que, tal como o nosso jornal já havia noticiado, Veron tem feito a sua recuperação integrado na equipa B . Em termos oficiais, está sem competir desde a final da Taça de Portugal, no Jamor, frente ao Sp. Braga, jogo no qual entrou já no período de compensação.Depois de umas férias de verão atribuladas e curtas , visto que se lesionou numa partida entre amigos e recebeu ordem imediata para regressar ao FC Porto, Veron ainda fez alguns minutos nos jogos de preparação da pré-época, mas lesionou-se frente ao Wolverhampton no adutor direito e, desde aí, tem estado, segundo a informação portista, em tratamento.