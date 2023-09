Sérgio Conceição e os reforços do FC Porto: «Sentem-se à vontade mas não à vontadinha...»

Questionado sobre a adaptação de Alan Varela e Iván Jaime ao FC Porto, Sérgio Conceição admitiu que os reforços dos dragões já estão integrados nas dinâmicas da equipa, deixando, ainda assim, um 'mas'.





"Sentem-se à vontade mas não à vontadinha. Têm de perceber algumas das ideias que tenho para os jogadores que jogam naquela posição. Acredito que têm muita coisa a melhorar. Mas também acreditamos, e por isso é que os fomos buscar, no potencial e na qualidade deles, que depois têm de ser colocados à disposição da equipa", afirmou o treinador dos dragões esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, partida da 6.ª jornada da Liga Betclic agendada para amanhã (20H30) no Estádio do Dragão.