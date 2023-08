Taremi deixa mensagem aos adeptos do FC Porto: «Prontos para a época 2023/24?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pré-época concluída ?

Família Portista, estão prontos para a época 23/24?

Vamooosss portista — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) August 2, 2023

A uma semana da Supertaça entre Benfica e FC Porto, que se disputa no dia 9 deste mês, pelas 20h45, Mehdi Taremi recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de incentivo aos adeptos dos dragões."Pré-época concluída. Família portista, estão prontos para a época 2023/24? Vamos portistas!", escreveu o avançado iraniano, de 31 anos.Refira-se que Taremi marcou, esta terça-feira, o único golo do duelo entre FC Porto e Sp. Braga , num jogo-treino disputado à porta fechada no Olival.