Vítor Campelos e o assédio a Gabriel Pereira: «Todos aqui têm qualidade para um 'grande'»

Gabriel Pereira tem-se destacado no eixo da defesa do Gil Vicente esta época e tanto assim é que está já a motivar o interesse de clubes de ambições superiores,. Questionado sobre este assédio na conferência de imprensa desta sexta-feira, Vítor Campelos pronunciou-se com algum orgulho... e muita cautela."Nós sabemos que, durante a época, vão sempre sair algumas notícias, no entanto, enquanto isso não se desenvolver, são só especulações, todos os jogadores que temos aqui têm qualidade para representar os chamados 'grandes', apesar do Gil Vicente não ser um clube pequeno, na minha opinião. Sabemos que o Gabriel tem feito uma boa época e é essencial que tenha vindo a evoluir. Resta trabalhar, mas ficamos orgulhosos quando os jogadores são de interesse de clubes de nomeada. Mas continuo a dizer que são só especulações", afirmou o técnico do Gil Vicente.