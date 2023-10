Gabriel Pereira é o alvo mais forte para reforçar o FC Porto em janeiro

Gabriel Pereira, defesa-central do Gil Vicente, é um jogador que agrada a Sérgio Conceição, apurou. Nesse sentido, encontra-se no topo das possibilidades para reforçar o eixo defensivo do FC Porto no mercado de janeiro.Conforme o nosso jornal adiantou em tempo oportuno, o reforço do eixo defensivo é prioritário para o FC Porto, tendo em conta a lesão que afasta Marcano das opções para o resto da época e os problemas físicos que vão travando amiúde Pepe. E o plano mantém-se, apesar de Zé Pedro, capitão da equipa B, ter sido uma agradável surpresa na subida ao plantel principal.Rapidez, jogo aéreo e todas as outras qualidades de Gabriel já tinham chamado a atenção de emblemas em Portugal e estrangeiro, estando por isso bem referenciado. Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, não há interesse do Benfica nesta fase, mas o brasileiro, de 23 anos, poderia entrar na cogitações do Sp. Braga.O FC Porto, fruto das boas relações com o Gil Vicente, tomou a dianteira do negócio e coloca a mira num central de elevado potencial que já está adaptado ao futebol português. Dadas as limitações financeiras da SAD, a modalidade de empréstimo com opção de compra dá margem de manobra para que o esforço financeiro em janeiro seja mais baixo, dando tempo para que o jogador se adapte e podendo a aquisição do passe avançar no verão com condições a definir a breve trecho.Certo é que Sérgio Conceição pretende que este dossiê seja encerrado rapidamente para poder integrar o jogador e tê-lo em condições de competir logo na altura da reabertura das inscrições em janeiro.