Matheus Aiás e a chegada ao Moreirense: «Espero retribuir a confiança»

Oficializado como reforço do Moreirense na manhã desta segunda-feira, Matheus Aiás não escondeu o entusiasmo pelo novo rumo dado à carreira, mostrando-se grato aos cónegos pela oportunidade que lhe foi concedida."Sempre quis jogar na Liga portuguesa. Agora que eu e a minha esposa vamos ser pais, estávamos à procura de um lugar tranquilo e uma comunidade boa. O Moreirense abriu-nos as portas e estamos muito felizes por este desafio. Espero retribuir a confiança. O Moreirense é um excelente clube, que te dá muita visibilidade e estou muito feliz por estar aqui", disse o avançado, de 26 anos, que na época passada esteve ao serviço do Racing Santander, da 2.ª divisão espanhola.Embora não fuja ao desejo de marcar golos, o ponta-de-lança promete sobretudo "bastante trabalho". "Jogo sempre para a equipa, porque quando o coletivo rende, o individual aparece. Vou-me dedicar e trabalhar muito, e espero fazer muitos golos aqui. Espero também poder marcar muitos para dedicar à minha filha", acrescentou.Matheus Aiás deixou também algumas palavras em relação ao plantel ao qual se vai juntar. "O grupo é o pilar de uma equipa. Temos um grupo jovem, mas muito maduro e humilde. Isso é muito importante no balneário. Acompanhei o último jogo, toda a gente corre e luta e é essa união que faz a força", referiu, antes de concluir: "Espero que possamos fazer uma grande época em conjunto e alcançar os objetivos."O avançado, que apontou três golos em 36 jogos na temporada passada, assinou por uma época com o Moreirense.