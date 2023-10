Álvaro Djaló amnistiado pelo TAD: em causa confusão no jogo em Guimarães na época passada

Álvaro Djaló foi amnistiado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), em resultado do recurso que apresentou no verão passado sobre o castigo de suspensão de um jogo e multa de 330 euros decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF, por "injúrias dirigidas ao público" no dérbi de Guimarães, com o Vitória, na Liga 2022/23.Nesse jogo disputado a 27 de fevereiro passado, houve ânimos quentes e muita confusão, que se prolongou até ao corredor de acesso aos balneários e que até motivou a intervenção das forças policiais para serenar os ânimos. Seguiu-se um processo disciplinar que levou alguns meses até ser decidido, com oe suspensões a diversos intervenientes.