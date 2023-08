Amorim aborda adaptação de Gyökeres e Hjulmand e garante: «Temos apostado nos jantares de equipa»

A adaptação de Gyökeres e Hjulmand ao Sporting foi outro dos temas abordados por Rúben Amorim este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Famalicão . O treinador dos leões garantiu que os dois reforços estão a adaptar-se "muito bem" e destacou a importância dos "jantares de equipa"."O grupo é jovem e isso ajuda. São personalidades diferentes. Temos apostado muito nos jantares de equipa e isso ajuda a que encontrem o seu espaço na equipa. Dentro de campo têm dado a sua resposta. Hjulmand, mais do que roubar bolas, foi a sua qualidade com bola e nota-se que é diferente dos jogadores que temos. Gyökeres é um jogador que nos dá uma dimensão diferente pelas características que tem. Fora do campo é óbvio. Vivem num sítio bom e estão num clube muito grande. Estão rodeados de grandes jogadores. Quando os contratámos pedimos para não olharem tanto à qualificação [das suas equipas] e olharem aos jogadores que nós temos. Eles não podiam estar mais felizes e nós também não", afirmou Amorim.