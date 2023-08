Amorim e a importância das vendas de Porro e Ugarte: «Permite-nos ter um mercado mais tranquilo»

Rúben Amorim não considera que o investimento em reforços feito pelo Sporting nesta janela de transferências traga maior responsabilidade aos leões. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com o Famalicão , o técnico do conjunto leonino lembrou ainda a importância das vendas de Porro e Ugarte."Quando chegámos aqui mesmo com pouco investimento, digamos assim, quisemos ganhar títulos. Está no ADN. Percebo a ideia do investimento e mais responsabilidade. Temos uma maneira de trabalhar, gastamos metade do que vendemos. Estamos nessa base. Ao contrário do que se pode querer vender, não estamos a dar um passo maior do que a perna. Estamos a fazer a mesma coisa. A vantagem é que vendemos Porro e Ugarte já a pensar nisso. Permite-nos ter um mercado mais tranquilo do que quando não há vendas. A responsabilidade é a mesma, mas com mais vendas. Até agora tem corrido bem", referiu Amorim.