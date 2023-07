Gyökeres reage à publicação do Sporting: «Mal posso esperar para jogar diante dos adeptos»

As redes sociais do Sporting anunciaram com pompa e circunstância a transferência de Gyökeres, e o jogador não deixou de reagir à publicação. "Que sensação fantástica de finalmente estar aqui e mal posso esperar para jogar diante dos adeptos. Quero agradecer à minha família e ao meu agente por ter tornado isto possível", publicou o internacional sueco.O avançado realizou hoje o seu segundo treino sob o comando técnico de Rúben Amorim tendo participado no particular com o Estrela da Amadora que terminou com o triunfo dos leões por 4-1.