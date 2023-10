Morita de volta ao relvado no treino do Sporting

Depois de uma sessão de recuperação para os titulares no domingo, após a vitória por 3-1 sobre o Olivais e Moscavide na Taça de Portugal, o plantel do Sporting voltou esta segunda-feira ao trabalho em pleno na Academia, com Rúben Amorim a ter uma novidade no lote de futebolistas. Depois de ter estado de fora de um par de sessões na última semana, além de ter falhado a visita à Reboleira devido a uma pancada sofrida ao serviço da seleção japonesa, Morita voltou ao relvado da ala profissional.No boletim de informações publicado pelo Sporting, não constam nomes de jogadores entregues ao departamento médico. Assim, para já, Rúben Amorim deve contar com o plantel na máxima força para o próximo encontro, agendado para quinta-feira, frente ao Raków, na Liga Europa."Com foco total no regresso à Liga Europa", o plantel da equipa principal do Sporting volta a treinar esta terça-feira de manhã, na ala profissional da Academia, numa sessão à porta fechada.