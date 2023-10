Olivais e Moscavide-Sporting, em direto

há 27 min 18:34

Do lado dos verdes e brancos, Rúben Amorim não pode contar apenas com Morita, lesionado na sequência de um toque que sofreu ao serviço do Japão, na última pausa de seleções, além de ter Diomande como elemento castigado no plantel, já que cumpre a suspensão após ter sido expulso frente ao Arouca, ainda no campeonato.