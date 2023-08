Rúben Amorim e a condição física de St. Juste: «Estamos a tentar pô-lo na melhor forma possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim abordou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 1.ª jornada da Liga Betclic com o Vizela, a condição física de St. Juste, que está entregue ao departamento médico dos leões."Não há muito a explicar. Estamos a tentar pô-lo na melhor forma possível. Já teve alguns problemas. Perdeu uma pré-época, foi operado aos ombros e uma lesão muscular complicou tudo. Provou, mesmo não jogando muito, que é um jogador de classe mundial", referiu o treinador do Sporting, que não se quis alongar muito mais acerca deste tema: "St. Juste não vou dizer mais do que isso, não vou confirmar o que teve ou deixou de ter."