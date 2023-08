Sporting esgota bilhetes para visita ao Casa Pia

A euforia é grande em torno do Sporting, após o arranque do campeonato diante do Vizela, e antes da visita ao Casa Pia, os associados dos verdes e brancos responderam de forma positiva à chamada do clube. Depois de uma manhã marcada por longas filas de sócios em busca de um bilhete para o duelo contra os gansos, o emblema de Alvalade informou que já se encontram esgotados os ingressos disponíveis para visitantes tendo em vista o encontro inaugural da 2ª jornada.Recorde-se que, para a partida que será disputada no Estádio de Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia na presente temporada, o Sporting colocou à venda ontem os bilhetes para detentores de lugares de leão, ao passo que a venda foi alargada a sócios com Gamebox 2023/24 nesta quinta-feira. A partir de amanhã, a venda seria aberta a sócios leoninos sem lugar anual, algo que já não será possível.O Estádio de Rio Maior tem capacidade para receber cerca de 7 mil adeptos, sendo que o número de ingressos disponíveis para o Sporting respeita os regulamentos da Liga, estabelecendo uma quota de 5% da lotação para os adeptos visitantes. Em alternativa, quem quiser ainda adquirir bilhetes para o encontro entre Casa Pia e Sporting poderá fazê-lo ainda hoje através das bilheteiras no Estádio Pina Manique (entre as 14h00 e 18h00) e no Estádio Municipal de Rio Maior (16h00 às 20h00).