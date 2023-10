Sporting já prepara visita ao Raków e no 'ciclo infernal' não há tempo para folgas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou, na manhã deste domingo, o primeiro treino depois da vitória frente ao Olivais e Moscavide (1-3) para a Taça de Portugal. Os titulares do jogo realizaram trabalho de recuperação, ao passo que os restantes jogadores do plantel estiveram às ordens de Rúben Amorim.Os leões, refira-se, voltam a entrar em campo na quinta-feira (17h45), para a Liga Europa, na visita ao terreno do Raków, emblema polaco,Os verdes e brancos voltam a exercitar-se amanhã, pelas 10 horas, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, ou seja, não terão a habitual folga dos seus microciclos, cenário que deverá repetir-se até final ao já abordado 'ciclo infernal'