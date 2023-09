St. Juste de folga em Amesterdão

Com João Muniz e Afonso Moreira ainda de fora por lesão, "St. Juste continua a fazer a sua recuperação, cada vez mais perto". Mais perto, mas não necessariamente em Portugal, pois na quinta-feira o holandês esteve em Amesterdão, onde assistiu com familiares a um concerto do rapper 50 Cent. Limpar a cabeça será um dos vértices do plano para resgatar o central, que tem ido com frequência ao seu país, devidamente autorizado, como explicou ontem Rúben Amorim em conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Farense (este sábado, 20H30)."Ele está a recuperar de alguns problemas. Quando tem autorização por parte do departamento de performance, do treinador e do Hugo Viana, vai ver a família, volta para cá e fazemos essa gestão, porque tem um microciclo diferente da equipa principal, com cargas e momentos de treino diferentes", explicou Amorim. E rematou: "Está a fazer uma recuperação normal, igual aos outros, apenas mais longa. Quer muito jogar mas tem tido, repetidamente, problemas físicos. Precisamos de ter uma atenção especial com ele. Está cada vez mais perto e nós precisamos bastante dele."