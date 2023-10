Oficial: Álvaro Pacheco é o novo treinador do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães anunciou, esta quarta-feira, que Álvaro Pacheco é o novo treinador da equipa principal, sucedendo assim no cargo ao brasileiro Paulo Turra. A informação, de resto, já tinha sido confirmada porRefira-se que Álvaro Pacheco estava livre no mercado depois de ter deixado o Estoril há uma semana e meia, e era o candidato preferido para liderar o projeto dos vimaranenses.Já Paulo Turra, de 49 anos, somou duas vitórias, um empate e três derrotas no Berço, uma das quais a ditar a eliminação da Allianz Cup.