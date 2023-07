UEFA confirma presença do V. Guimarães na Liga Conferência após investigação

Assunto encerrado! A UEFA confirmou, esta sexta-feira, a presença do V. Guimarães na Liga Conferência, na sequência da investigação que tinha sido aberta pelo organismo devido aopela V-Sports.Face a este processo, nos últimos dias a V-Sportsdos 46% para os 29% e passou de dois a nenhum administrador no Conselho de Administração da sociedade desportiva vitoriana, como forma de corresponder às exigências da UEFA. Entretanto, foi também confirmado que o valor do investimento da V-Sports nos vitorianos , de 5,5 milhões de euros, não sofreria alterações.Ora, a Primeira Câmara do Órgão de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA comunicou, esta sexta-feira, a aceitação do Vitória e do Aston Villa nas competições que organiza, assim como a luz verde a outros dois dossiês semelhantes que estavam a ser investigados: Brighton (Inglaterra) e Union Saint-Gilloise (Bélgica); e ainda AC Milan (Itália) e Toulouse (França)."Após a implementação de mudanças significativas por parte dos clubes e dos seus investidores relacionados, a Primeira Câmara do CFCB aceitou a admissão dos referidos clubes nas competições de clubes da UEFA para a temporada 2023/24. O CFCB entendeu que as mudanças significativas implementadas fizeram com que os clubes cumprissem a regra de propriedade múltipla", refere a nota do organismo."Mais especificamente, as mudanças significativas que foram implementadas dizem respeito à estrutura de propriedade, governação e financiamento dos clubes em questão. Estas mudanças restringem substancialmente a influência e o poder de decisão dos investidores sobre mais do que um clube, garantindo o cumprimento da regra de propriedade múltipla de clubes", acrescenta.O Vitória vai entrar em cena na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, diante dos eslovenos do Celje, com jogos na última semana deste mês e na primeira de agosto. Já o Aston Villa entrará em cena apenas no playoff desta mesma competição.