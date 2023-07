UEFA avaliará possível conflito regulamentar entre V. Guimarães e Aston Villa

Refira-se que a Red Bird já controlava o Toulouse e, no verão do ano passado, adquiriu o AC Milan por 1,2 mil milhões de euros. No entanto, o caso do Vitória e do Aston Villa não será exatamente igual, tendo em conta que a posição da VSports (dona do clube inglês) na SAD vimaranense é minoritária, já que a empresa detém 46% das ações, tendo dois elementos no Conselho de Administração da SAD.Recorde-se que em recente entrevista ao Desportivo de Guimarães, António Miguel Cardoso foi questionado sobre este assunto e fez questão de registar que esta foi uma matéria que preocupou e foi precisamente o primeiro tema que entrou nas negociações com a VSports."A primeira preocupação quando começamos as negociações foi essa. Gabinetes jurídicos portugueses, Federação e Liga, gabinetes jurídicos ingleses... Não há problema, não há questão absolutamente nenhuma. O artigo 5 da UEFA também é claro. Nada a criar esse problema, estamos protegidos. E temos um acordo com a VSports em que, caso a UEFA, daqui a 10 ou 15 anos, decida alterar alguma norma, estão dispostos a ser flexíveis e cumprir. Há até muitos casos com maioria de capital em que as coisas têm sido contornadas. Aqui é minoria de capital e não existe controle absolutamente nenhum", assinalou com convicção o líder da SAD vitoriana.Registe-se ainda que o sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência está agendado para esta quarta-feira, onde entrará em cena o Vitória. Quanto ao Aston Villa, vai aceder à competição já no playoff.