Benfica é o clube com mais lucro em transferências nos últimos cinco anos

O Observatório do Futebol (CIES) lançou, esta quarta-feira, um estudo onde mostra os gastos e os lucros em transferências de vários clubes europeus ao longo das últimas cinco temporadas, numa lista onde Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga aparecem no top-10 dos que fizeram mais receitas - as águias até lideram o ranking -, e onde, no extremo oposto, o Chelsea aparece como sendo o clube que mais gastou e menos recebeu, à imagem de várias outras formações inglesas.O Benfica aparece isolado no topo desta lista, com um balanço positivo de 370 milhões de euros. Destaque para o saldo das águias nas temporadas 2019/20 (+162 M€) e 2022/23 (+158 M€), sendo que, nesta última, se destaca a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea por 121 M€ Sem números tão positivos mas também em posições de destaque aparecem Sporting, no 5.º lugar e com um balanço de +268 M€, FC Porto em 8.º (+178 M€) e Sp. Braga em 9.º (+142 M€). Pelo meio, no top-10, aparecem equipas como Lille, Ajax, Salzburgo, Lyon, PSV ou Udinese.No extremo oposto surgem maioritariamente clubes ingleses. O Chelsea ocupa o primeiro lugar dos que mais gastaram e menos receberam, com um saldo negativo de 749 M€, com ênfase na presente temporada. Só em 2022/23, já foram mais de 600 M€ em reforços.Seguem-se Manchester United (-670 M€), Arsenal (-544 M€), Tottenham (-477 M€), West Ham (-435 M€), Newcastle (-422 M€), Aston Villa (-370 M€) e Wolverhampton (-355 M€). Destaque também para as presenças (mais abaixo) de Barcelona (-257 M€), PSG (-202 M€), Manchester City (-128 M€), Real Madrid (-68 M€) ou a Roma (-61 M€), de José Mourinho.