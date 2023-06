Marítimo-E. Amadora: Primeira mão do playoff vale 12.696€ em multas e processo disciplinar

Estrela da Amadora e Marítimo foram multados num total de 12.696 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol depois da 1.ª mão do playoff de permanência/descida da 1.ª Liga. O jogo disputou-se no passado sábado, na Reboleira, e terminou com triunfo (2-1) dos tricolores.

Entre atrasos, comportamento incorreto do público e cartões exibidos pelo árbitro aos jogadores, o Estrela foi castigado com uma coima de 5.537 euros e viu ainda ser-lhe instaurado um processo disciplinar.

Já o Marítimo, que foi também multado em mais de 3 mil euros no âmbito da receção ao Benfica, em março, terá de pagar 7.159 euros referentes à 1.ª mão do playoff, a grande maioria (4.284 €) devido ao arremesso de "uma tocha incandescente" por parte dos adeptos insulares, ao minuto 89, o que retardou o reinício da partida.



Recorde-se que a 2.ª mão joga-se já no domingo (20h15) no Funchal.