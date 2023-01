Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O Benfica-Portimonense visto à lupa: A nova luz encadeou o momento da definição Na ausência de Enzo, Schmidt colocou Chiquinho a apoiar Florentino no centro do terreno, Draxler sobre a esquerda, João Mário na direita e Aursnes no apoio a Gonçalo Ramos