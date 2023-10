3.ª eliminatória da Taça de Portugal: siga todos os resultados ao minuto

há 1 horas 09:52

Acompanhe ao minuto os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

A 3.ª eliminatória da Taça de Portugal prossegue este domingo com mais 16 jogos, começando pelo Sintrense-Estoril, que tem apito inicial marcado para as 11 horas, e terminando com o Oliveirense-Boavista, que arranca pelas 20 horas. Aqui poderá acompanhar ao minuto todos os resultados de mais um dia da prova rainha.