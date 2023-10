Está confirmado: Camacha-Famalicão adiado

A Camacha confirmou esta noite o adiamento do jogo com o Famalicão, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, faltando agora acertar nova data e hora. O emblema madeirense vai ressarcir os adeptos que já tinham comprado ingresso para o encontro, que estava previsto para este domingo às 15.30 horas.

Eis o comunicado: "A AD Camacha informa que o jogo de amanhã para a Taça de Portugal terá de ser adiado, em virtude do voo em que seguia a equipa do Famalicão não ter conseguido aterrar e ter regressado ao Porto. Neste momento ainda não conseguimos adiantar mais pormenores, nomeadamente dia e hora do reagendamento do jogo, sendo que oportunamente daremos mais informações, inclusivamente sobre a devolução do valor pago pelos adeptos que já tinham adquirido bilhete", pode ler-se.





Pouco depois, também o Famalicão confirmou o adiamento: "O jogo com a Associação Desportiva Camacha, relativo à 3° eliminatória da Taça de Portugal e inicialmente agendado para as 15.30 horas deste domingo, foi adiado. Tal situação deve-se ao facto de a comitiva não ter conseguido aterrar na Madeira em virtude das condições climatéricas. Uma nova data para a realização da partida será ainda definida."