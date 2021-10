Acompanhe a marcha do marcador do Académica-Famalicão

há 52 min 17:31

Os jogos de sexta-feira

A maior parte das partidas serão disputadas no domingo, mas a ação começa já esta sexta-feira, com a disputa de três partidas, todas com equipas da Liga NOS presentes. A saber:



Académica-Famalicão, 18:00

Sintrense-FC Porto, 18:45

Os Belenenses-Sporting, 20:45