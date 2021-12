Lito Vidigal: «Equipa não está habituada a estar numa posição de vantagem»

Lito Vidigal admitiu que a vitória do Mafra foi "merecida" e lamentou o facto de os jogadores do Moreirense não terem conseguido segurar a vantagem na partida, algo que o técnico apontou como um aspeto a melhorar."Foi uma vitória merecida do Mafra. Foram mais ambiciosos e guerreiros do que nós. Senti que a equipa não está habituada a estar numa posição de vantagem. Temos de inverter essa situação. Não sabemos controlar o jogo, mesmo depois de entrarmos a vencer", apontou o treinador do Moreirense, após o jogo em Mafra."Temos muito trabalho pela frente. Fomos pouco competitivos, pouco agressivos, não ganhámos duelos, e é isso que temos de melhorar para competir e vencer", frisou, olhando a melhorias para o futuro."Precisamos de tempo para trabalhar. Estamos a construir as nossas ideias em jogo, porque nesta fase não temos tempo para treinar. O que temos de fazer é organizar a equipa, que hoje não foi competitiva. Temos de ser muito competitivos, olhar para os adversários com vontade de ganhar e ter compromisso. Temos de pensar no clube, coletivamente, e menos individualmente", assumiu.