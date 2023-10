Sintrense espera "ser a surpresa" frente ao Estoril na Taça de Portugal

É em casa própria, no "relvado que já existe há 30 anos", que o Sintrense, terceiro classificado do Campeonato de Portugal, defronta às 11 horas de domingo o Estoril, 18.º classificado da 1.ª Liga, para a Taça de Portugal."Tivemos a sorte, há dois anos, de nos calhar o FC Porto, mas não pudemos jogar em casa, não tínhamos (e não temos) a iluminação adequada e o jogo era à noite. Essa questão não se coloca agora, há muita procura e contamos ter casa cheia", perspetiva José Sequeira, presidente do clube de Sintra que já tem os bilhetes à venda e espera esgotar a lotação de dois mil lugares do recinto."É um jogo de Taça. O desequilíbrio é muito grande", reconhece o dirigente, antes de contrapor: "Mas há surpresas e contamos ser essa surpresa." Desafiado a revelar se está prevista alguma recompensa caso se verifique essa surpresa, José Sequeira ri: "Ainda não está acordado com a SAD, mas há a intenção de dar um suplemento, um extra, se conseguirem essa surpresa."