Sintrense ainda não perdeu esta época

O FC Porto defronta um Sintrense que ainda não conheceu o sabor da derrota esta época, como Sérgio Conceição admitiu na conferência de imprensa. O conjunto de Sintra não vence há três partidas, após os empates com Operário (0-0), Pêro Pinheiro (1-1) e Rabo de Peixe (1-1) todos eles a contar para o Campeonato de Portugal. Este vai ser o terceiro jogo do Sintrense na Taça de Portugal: primeiro bateu o Desportivo da Glória por 4-0 e de seguida levou a melhor sobre o Macedo de Cavaleiros apenas nos penáltis (7-6), depois da igualdade a um golo no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.