Portugal-Espanha, em direto

há 56 min 16:55

Chegou o grande dia!

Boa tarde! Sejam bem-vindos ao direto de acompanhamento da final do Europeu de futsal feminino, que vai opor a partir das 18 horas as seleções de Portugal e Espanha. A jogar em casa, a turma lusa parte com essa vantagem teórica, mas as espanholas prometem e garantiram que vão dar tudo para inverter essa tendência. Tudo para seguir, como sempre, no Record.