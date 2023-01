Sporting-Benfica, 2-0 (1ª parte)

há 1 horas 19:54

Regresso do campeonato em grande



Luís Manuel Neves

O regresso do campeonato de futsal será em grande, com o dérbi, considerado unanimemente como o melhor jogo de futsal do Mundo. O Sporting-Benfica disputa-se a partir das 21 horas, no Pavilhão João Rocha, a contar para a 13ª jornada. As águias são líderes, com 32 pontos ao cabo de 12 jornadas, ao passo que os leões são terceiros, com 29, e os mesmos pontos do Sp. Braga, que figura no 2º posto.



No reduto dos verde e brancos, o Benfica não ganhou qualquer dos últimos oito encontros (sete derrotas e um empate), sendo a última vitória um 6-3 em junho de 2019, na final do playoff.