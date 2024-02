Afonso Jesus e Mário Silva em sintonia: «A responsabilidade é deixar tudo em campo»

Está aí mais um dérbi de futsal, depois do fervoroso duelo da final da Taça da Liga que ficou marcado pelo polémico episódio protagonizado por Taynan . Do lado do Benfica, em desvantagem na classificação (ocupa o 3.º lugar com menos 8 pontos que o rival), a missão passa por tentar inverter a hegemonia leonina."São duas equipas que se conhecem muito bem e que estão, tradicionalmente, na fase de decisões e a discutir competições uma contra a outra. Naturalmente que isso traduz-se sempre num jogo de grande qualidade. Este jogo tem caráter diferente porque são 3 pontos numa fase regular e em que nós sabemos que disputamos uma competição como a Liga Placard que é decidida em playoffs e em jogos a eliminar e não em jogos a pontuar. Também sabemos que quem melhor se preparar e chegar a essa fase, naturalmente que traz alguma vantagem, nem que seja do ponto de vista emocional. É isso que vamos à procura. Conseguir um bom resultado e o resultado positivo é a vitória, para estarmos cada vez mais fortes emocionalmente", começou por atirar Mário Silva, técnico das águias, frisando: "Vamos deixar tudo em campo."Em perfeita sintonia com o seu treinador, esteve Afonso Jesus que garantiu aos adeptos: "A nossa responsabilidade é deixar tudo dentro de campo." O fixo internacional português explicou ainda de que forma este dérbi pode ser decidido."São jogos que de decidem nos pormenores e o que temos vindo a falar enquanto equipa é de melhorar nos pormenores e ganhar vantagem nestes jogos de alguma maneira. É nesse sentido que temos trabalhado. Queremos afinar aquilo que tem falhado nos últimos jogos", atirou o camisola 4 dos encarnados.Sporting e Benfica defrontam-se amanhã, a partir das 21H30, no Pavilhão João Rocha.